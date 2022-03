Giovinco, oggi a Udine il suo secondo esordio in Serie A

Nella partita fra Udinese e Sampdoria, vinta 2-1 dai friulani, è tornato in campo l'ex attaccante della Juventus, subentrato nella ripresa.

La sua ultima gara in Serie A era stata appunto il 18 gennaio del 2015, quando giocò solo poco più di 6 minutinella partita tra Juventus e Hellas Verona, che vide i bianconeri vincere per 4-0 con la doppietta di Carlos Tevez e i gol di Paul Pogbae Roberto Pereyra. E proprio il centrocampista argentino oggi è stato suo avversario in campo con la maglia dell'Udinese. Era una grande Juventus quella guidata allora da Max Allegri e quindi lo spazio per Giovinco si faceva via via più stretto. Da lì la decisione di cambiare completamente vita. L'avventura in Canada prima e in Arabia Saudita poi. Tanti soldi in tasca, tanti gol segnati e molti trofei conquistati. Ma la voglia di tornare in Italia era tanta. E ora per quel talentuoso ragazzo torinese, cresciuto con la maglia juventina addosso, è arrivato il momento di riassaggiare il calcio di casa. A 35 anni, ma con la faccia e l'entusiasmo di un ragazzino. E sabato prossimo, a Marassi, la Sampdoria ospiterà la Juventus. Un ritorno al passato per lui, che certamente vivrà una settimana particolare, in attesa di una partita speciale in cui non vorrà mancare.