Giovinco: “Allegri otimo allenatore, i risultati parlano chiaro”

Sebastian Giovinco, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della posizione di Allegri.

Sebastian Giovinco, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua a Cusano Italia TV. Ecco le sue parole: "Allegri? Non sono nelle condizioni di dare consigli al mister, secondo me è un ottimo allenatore e lo ha dimostrato in questi anni, al di là che poi la Juve possa giocare bene, male, piacere, non piacere però alla fine i dati parlano chiaro.

Per quanto riguarda me non mi vedo come allenatore adesso come adesso, magari poi cambierò idea; adesso per un po’ mi godo la famiglia e basta. Per un dopo Allegri mi piace Thiago Motta, è un ottimo allenatore e sta facendo bene al Bologna.

Chiesa e Vlahovic? È vero che i due non stanno segnando tanto, però è da dire che il gioco cucito su questa squadra non sta aiutando. Fortunatamente stanno facendo tanti goal i difensori e i centrocampisti. È un momento no, ci può stare, ma sono certo che torneranno a segnare".

