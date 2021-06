Ibrahimovic: “Allegri? Contento del suo ritorno, ma avrei provato un’esperienza all’est

Le parole del centravanti svedese

redazionejuvenews

Nella giornata di ieri, con il summit alla Continassa, è ufficialmente iniziata la nuova era di Massimiliano Allegri alla Juventus. Un incontro, quello tra il tecnico livornese e la dirigenza bianconera, programmato per discutere delle eventuali mosse sul mercato per rinforzare una squadra che, dopo il quarto posto in classifica della stagione appena conclusa, è in cerca di un pronto riscatto. La scelta di puntare nuovamente su Allegri ha diviso in due il popolo juventino ed è stata commentata così, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, dal centravanti del Milan Zlatan Ibrahimovic:

"Sono contento, quando l’ho avuto era agli inizi, poi è diventato un vincente. Forse sarebbe stato meglio fare un’esperienza all’estero per completarsi, ma non tutti sono come Zlatan che prende la valigia e va nel giardino degli altri. Ciascuno è fatto a modo suo".

Lo svedese ha poi affrontato il discorso relativo al futuro di Gigio Donnarumma: "Lei mi ha chiesto prima se i giocatori guadagnano troppo, adesso faccio io una domanda: che valore ha Donnarumma? È cresciuto nel Milan, poteva essere il portiere della squadra per vent’anni, magari venti no perché non è Ibra. Ma è il più forte del mondo. Avrebbe potuto diventare Mister Milan, comePaolo Maldini. Che valore si poteva dare a Maldini? Non c’è una misura. Se Gigio va via o no non lo so. Serve essere in due per ballare il tango. Io gli direi di restare al Milan fino alla fine".

Chiusura con una previsione sull'andamento della prossima stagione: "Ci sono squadre che dopo la pandemia soffrono economicamente e non possono più muoversi come in passato. Atalanta e Milan mi sembrano i club più solidi da questo punto di vista. Poi vedremo che cosa succederà in campo. Sarà come un altro capitolo per il Milan. Un campionato difficile, bisognerà lottare con Atalanta, Inter, Juve, Napoli… Un bell’equilibrio. Scudetto? Io riproverò a vincerlo, e con me i miei compagni".