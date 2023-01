Giordano: “Napoli? La vittoria con la Juve cancella il ko con l’Inter”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Bruno Giordano ha parlato del successo del Napoli sulla Juventus . Dopo una partita così, il Napoli si dimostra da Scudetto : "Lo era già prima, è da inizio stagione che entusiasma in Italia e in Europa, giocando a livelli altissimi. La vittoria contro la Juve ha avuto la forza di cancellare definitivamente anche il ricordo del ko contro l’Inter . Finora il viaggio è stato perfetto e onestamente penso ci siano tutte le condizioni perché stavolta si possa davvero arrivare fino al traguardo ".

Un messaggio chiaro al campionato: "Ne ha mandati molti di messaggi il Napoli quest’anno: penso alle vittorie in casa di Roma e Lazio, o a quella a San Siro contro il Milan, senza Osimhen e con gol di Simeone. Una volta il Napoli giocava sotto pressione, perché non poteva sbagliare una partita per non staccarsi dalla vetta; oggi sono le altre che entrano in campo con l’ansia del passo falso".