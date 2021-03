Giordano: “La Juve è ancora in corsa per lo scudetto”

L’ex attaccante della Lazio ha parlato

L’ex attaccante della Lazio Bruno Giordano, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato a tutto tondo della nostra Serie A. Si è poi soffermato anche sul momento attuale che stanno attraversando Juve e Lazio, avversarie domani sera all’Allianz Stadium, dove in ballo ci saranno tre punti pesantissimi per entrambe le compagini. Bianconeri che dovranno fare i conti con le numerose assenze che, stanno condizionando la stagione della Vecchia Signora. Bisognerà infatti capire quali saranno le condizioni degli infortunati del J Medical, con la speranza di recuperare almeno Cuadrado e Bonucci. Pessime notizie per quel che riguarda il centrocampo invece, dove si è aggiunta anche la positività al Covid di Bentancur.

SU JUVE-LAZIO - “Mi sembra esagerato. La Juve ha vinto una Supercoppa ed è in finale di Coppa Italia. Credo che abbia i margini per giocarsi il campionato. Dipenderà molto dalla sfida col Porto. Un po' di delusione c'è, ci si aspettava qualcosa di più, è vero. Per la Lazio siamo in linea con le aspettative, è solo leggermente attardata per il posto in Champions. Se torna quella di 15-20 giorni fa sì, con questa Juve e i suoi problemi di formazione. Ronaldo? Non è un accentratore, non è come Messi dove i palloni passano sempre da lui".