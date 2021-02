Giordano: “La Juve dovrebbe sempre imporre il suo gioco ma ha troppi saliscendi”

TORINO – L’ex giocatore della nostra Serie A Bruno Giordano, tra le altre di Lazio e Juve, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato sia del momento di forma che stanno attraversando i bianconeri, sia della lotta scudetto. Si è poi soffermato anche sulla delicata sfida di Champions che dovrà affrontare la Vecchia Signora domani sera allo stadio Do Dragao di Oporto.

SULLA STAGIONE DELLA JUVE – “In campionato alterna partite ottime a improvvisi cali, come è successo a Napoli. E’ una squadra che può fare tutto e il contrario di tutto. Ha tante qualità però in questo momento manca la continuità che negli ultimi 8-9 anni ci ha sempre fatto vedere in ogni partita”.

SULLA SFIDA DI CHAMPIONS TRA JUVE E PORTO – “E’ chiaro che almeno un gol devi farlo. Io giocherei una partita d’attacco più fuori casa che in casa, perché i gol valgono doppio. La Juventus deve imporre il suo blasone e la voglia di arrivare almeno in semifinale. Non puoi avere il braccino corto e sfruttare solo le occasioni che ti capitano. Questa squadra ha avuto troppi periodi altalenanti in questa stagione e sicuramente non è un fattore positivo”.

SU FAGIOLI – “Lo conosco poco, ma sembra un ragazzo preparato. Dovrà essere messo nelle condizioni giuste e soprattutto dovrà essere schierato al momento giusto, senza accelerare i tempi. In una partita decisiva potrebbe essere complicato”.

SULL’EUROPA LEAGUE -“L’Inter ci ha creduto lo scorso anno, anche la Roma, che è stata eliminata da chi ha vinto la Coppa. Al momento giusto gli si da il valore giusto. E’ una competizione diversa rispetto alla Champions”.

SULLE ALTRE – “Tutte e tre possono arrivare. Non ci sono le favorite del passato. Sappiamo come sta l’Arsenal ora, le spagnole le conosciamo poi. Se il Napoli passa il turno, può pensare al titolo”.