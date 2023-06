Giordano: “La Juve ha giocatori che fanno al caso della Lazio se…”

Ecco l'intervento dell'ex giocatore Bruno Giordano che ha detto la sua a Radiosei: " I laziali non devono vivere questo mercato con ansia: ci sono ottime basi, si riparte da un secondo posto e ci sono i soldi . Va fatto un lavoro di equipe come è normale che sia, ascoltando le esigenze dell’allenatore. E’ importante stare sulle trattative importanti e non far passare troppo tempo se si vuole chiuderle perché poi arrivano quelli con più soldi e le chiudono ".

Sul possibile addio di Milinkovic-Savic: "Se dovesse andar via Milinkovic l’unico che potrebbe sostituirlo in quel ruolo è Zakaria, ma io prenderei Rovella. Ovviamente questo non basta perché davanti alla difesa avresti solo Cataldi visto che Marcos Antonio è fuori dai piani. La Juventus ha giocatori che potrebbero fare al caso della Lazio e in una trattativa per far approdare Milinkovic a Torino, io proverei a inserirli. Se la Juventus dovesse prendere Icardi, ovviamente farà fuori Vlahovic.