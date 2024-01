Giordano: “Inter dominante ma per fortuna c’è anche la Juventus”

Giordano ha parlato della lotta per lo scudetto: l'Inter proseguirebbe la sua marcia inesorabile se non ci fosse l'opposizione della Juve

Ospite a Rai Sport, Bruno Giordano si è espresso sulla lotta per lo scudetto alla luce della vittoria dell'Inter sul Monza per 5-1. Per l'ex calciatore i nerazzurri sarebbero decisamente la squadra più forte, ma devono vedersela con l'insistenza della Juventus. Ecco le sue parole: