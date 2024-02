Giordano: “Chiesa o Yildiz? Ora la Juventus ha un certo tipo di necessità…”

Ospite a 90° minuto, Bruno Giordano ha parlato del ballottaggio per Juventus-Udinese per un posto da titolare in attacco. Il dualismo per affiancare Arkadiusz Milik sarebbe quello tra Federico Chiesa e Kenan Yildiz. Per l'ex calciatore ci sarebbero pochi dubbi sulla scelta da fare. Ecco le sue parole: