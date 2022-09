Juventus, torna il progetto “Gioca con me” a New York

La società, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha reso note le novità del progetto rivolto ai bambini a rischio di emarginazione

redazionejuvenews

In attesa che la squadra bianconera scenda in campo contro la Salernitana, la società bianconera continua il suo impegno nel sociale. Andiamo a vedere nei dettagli con il comunicato pubblicato dal sito ufficiale del club: "Nel settembre del 2019 fu proprio Times Square, a New York, a ospitare il kick-off di “Gioca con Me” negli Stati Uniti. Per la prima volta, il progetto ideato e sviluppato da Juventus rivolto a bambine e bambini a rischio di emarginazione, in Italia e all’estero, si sviluppò infatti negli USA grazie alla collaborazione con Street Soccer USA (SSUSA). Da allora Juventus, grazie a Gioca con Me, ha sostenuto le attività sportive di ragazze e ragazzi nel quartiere di Flatbush, a Brooklyn, e in ultimo, ha dato l'opportunità ai bambini e bambine delle periferie di Los Angeles di giocare e incontrare la prima squadra impegnata nella tournée.

Tre anni dopo è stata ancora una volta la stessa magica cornice di Times Square. Sì, proprio così, perché nella giornata di ieri, sabato 10 settembre, si è tenuta a New York la SSUSA Times Square Cup, un torneo organizzato da Street Soccer USA che per un giorno intero ha trasformato la celebre piazza in un’arena sportiva per il torneo nazionale di calcio 4vs4, proprio come accadde nel 2019.

Questa volta, però, con una grande novità in più. In occasione di questo torneo è stata presentata la squadra di 10 ragazze che parteciperà alla Street Child World Cup che si svolgerà a Doha, in Qatar, dal 3 al 14 ottobre prossimo. Le 10 ragazze di età compresa tra i 16 e i 18 anni, individuate nell’ambito delle diverse attivazioni di SSUSA, provengono da contesti a rischio emarginazione delle città statunitensi di New York, Memphis Chicago e Washington. Dal mese di settembre si stanno preparando in gruppo per questo straordinario evento di rilevanza planetaria al quale parteciperanno oltre 13 squadre femminili e 13 squadre maschili in rappresentanza di 22 Paesi.

Andando più nello specifico, la nazionale statunitense, presente grazie al sostegno di Juventus, sarà rappresentata dal gruppo squadra di Street Soccer USA e giocherà con le divise Juventus | Gioca con Me.

Inoltre Juventus e le ragazze che parteciperanno alla Street Child World Cup hanno ricevuto una menzione d’onore da parte del City Council di New York per l’esempio dato alla comunità e per l’impegno dimostrato durante questi anni di collaborazione. Tutte queste sono attività che rientrano nell’ambito del decennale del progetto ideato da Juventus e partito proprio nell’autunno della stagione 2012/2013. Ancora una volta uno splendido momento di calcio e condivisione, senza barriere, che ha visto il nostro Club come partner degli eventi".