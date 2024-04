Giletti: “Non ottimista del futuro della Juventus. Società spaccata”

Intervistato ai microfoni di DAZN, Massimo Giletti ha parlato del futuro della Juventus. Ecco le sue parole: "Io guardo al futuro e non sono tanto ottimista, non so se Elkann vorrà investire ancora o vendere magari a un fondo. Il problema della Juve è la società, è arrivato Giuntoli ma non è lui che apre il portafogli. Ma avete visto la squadra? Molti giocatori non hanno personalità: Allegri non va in campo, è facile dargli tutte le responsabilità. Avrà le sue, ma ricordiamoci cosa ha fatto l'anno scorso: non c'era più la società e lui doveva anche pulire il cesso. Ancora adesso: bene, è arrivato Giuntoli che è un mago, ha portato il Carpi dal basso ai massimi livelli. Ma, ripeto, la Juve vive una situazione strana: in società c'è una spaccatura che non torna, non c'è condivisione sui nomi e su altro. Una società normale non può far creare l'hashtag Allegri out già a gennaio".