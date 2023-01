Giletti avverte: “Ho la sensazione che la Juve possa cambiare proprietario”

Intervistato da Tuttosport il giornalista e tifoso bianconero Giletti ha parlato della situazione in casa Juve: "Temo che la Juventus finisca di essere il capro espiatorio di un calcio malato. E i miei dubbi tornano ancora più forti perché questa è una situazione già vissuta. Oggi come allora la Juventus è il capro espiatorio di un calcio malato e deve essere messa sull'altare sacrificale per far vedere che in Italia si fa giustizia. Ma mi sembra una giustizia sommaria".