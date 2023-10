Giletti: “Juve in grande difficoltà. Pogba positivo? Meglio così…”

Intervistato a Radio Serie A, Masssimo Giletti, grande tifoso della Juventus, ha parlato della squadra bianconera. Il giornalista si sarebbe dichiarato preoccupato per il momento dopo quanto accaduto recentemente tra infortuni e squalifiche. Ecco le sue parole: "La Juventus è in grandissima difficoltà, paga un peso altissimo per le scelte fatte in questi anni. Da tifoso sono contento che Pogba sia stato trovato positivo al doping. Lo uso come paradosso, ma rischiavamo di pagare per altri due anni 12 milioni lordi all'anno per un giocatore che non avrebbe giocato mai o pochissimo. Scelta gravemente sbagliata per un giocatore che negli ultimi anni al Manchester United aveva saltato gran parte delle partite. La Juve perde tantissimo, aveva la speranza di ritrovarlo e invece non ce l'hai più, con la perdita anche di Fagioli non abbiamo centrocampo e non abbiamo neanche difesa, se si fa male un giocatore non ne abbiamo più".