Giletti: “Il calcio è malato e la Juventus ha sbagliato, ma i calciatori…”

Massimo Giletti , giornalista e tifoso bianconero, ha detto la sua sulla Juventus a RadioFirenzeViola. Ecco le sue parole: "La città di Firenze sente molto lo scontro con la Juventus, Zeffirelli e Mario Sconcerti mi hanno sempre raccontato cose straordinarie. Alla Juventus si vive in maniera diversa perché bisogna vincere sempre, pur con rispetto. Questi bianconeri non sono al top ma sono quelle partite che se vuoi salvarti, che è comunque una forzatura citata da Allegri, devi vincere.

La Fiorentina ha il merito di investire in tanti giovani e ha tracciato la strada che anche la Juventus dovrà seguire: il calcio è malato e o ci mettiamo in testa di puntare sui nostri giovani sperando in una rinascita, oppure la Nazionale scomparirà. La Juventus negli anni ha speso i miliardi e non si potrà più fare.