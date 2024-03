Giannichedda: “Zirkzee alla Juventus a una sola condizione”

Giannichedda ha parlato di un eventuale arrivo in maglia Juventus di Zirkzee: per l'ex bianconero potrebbe avvenire a una sola condizione

Intervistato a Tmw Radio, Giuliano Giannichedda ha parlato dell'eventuale arrivo alla Juventus dell'attaccante del Bologna, Joshua Zirkzee. Per l'ex bianconero, questa possibilità necessiterebbe di una condizione. Ecco le sue parole: "Lui è un giocatore fortissimo ma ha anche bisogno di giocare nel modulo giusto. Se a Torino andasse anche Thiago Motta sarebbe diverso. La Juve in estate sarà chiamata a compiere scelte importanti, serviranno due o tre giocatori di alto livello e sono quelli da non sbagliare assolutamente, ma tutto dipenderà da quelli che sono i programmi del club, ovvero da quale reparto vorranno rinforzare per primo e soprattutto da quale sarà la guida tecnica".