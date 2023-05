Giannichedda: “Vlahovic ha avuto un’involuzione clamorosa”

Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della Juventus, ha detto la sua sulla stagione dei bianconeri, parlando anche dell'Europa League.

Giuliano Giannichedda, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua a TMW Radio sui bianconeri. Ecco le sue parole: "Mi aspetto l'allegrata. Se giochi con le tre punte, Milik è quello che gioca più con la squadra e può fare in modo che le le altre due punte si inseriscano. Vlahovic ha i colpi ma ha avuto un'involuzione clamorosa. Quando indossi la maglia della Juve in un'annata complicata è dura per tutti e ha sofferto questa cosa. Voleva essere il salvatore della patria invece ha avuto difficoltà. E poi ha avuto anche problemi fisici che lo hanno limitato. Sicuramente lasciarlo fuori potrebbe essere un problema, perché i colpi ce li ha.

Se Fagioli ha fatto bene? Ma anche Iling-Junior direi. Fagioli è più completo e pronto, gioca in un ruolo dove abbina quantità e qualità. Bravo Allegri anche a proteggerlo in alcune partite dove è venuto meno. Se Allegri si gioca tutto? No ma tanto. La finale è a portata di mano, il Siviglia però è forte e ha dalla sua la storia in EL. Sanno giocare certe partite. Di Maria deve giocare in più dentro al campo, troppo laterale fa fatica.

Inzaghi? E' stato sottoposto a critiche anche esagerate. Le colpe ricadono sempre sull'allenatore ma non è sempre così. E' stato bravo a rimanere lucido e saldo. La squadra ce l'ha, ha avuto un calendario benevolo in Champions ma poi le partite le devi vincere ed è meritatamente in finale. In alcune fasi ha pagato l'inesperienza in una grande squadra ma è stato bravo a tenere il gruppo unito".