Giannichedda: “La Juve non può essere composta soltanto dai giovani”

Giuliano Giannichedda , ex calciatore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando della Vecchia Signora. Ecco le sue parole: "Dipende sempre dalla squadra che riuscirà a mettere in piedi, le annate come quelle di quest'anno possono capitare. L'importante è riuscire a riflettere, evitare gli errori commessi, ma anche capire in quali reparti rinforzare la rosa. Dai nomi che leggo, mi sembra che la strada intrapresa sia quella giusta. La Juve non può ripartire da una squadra completamente giovane, perché la mentalità deve essere tramandata da quelli più anziani. E' quindi importante costruire il giusto mix , così da poter alternarli a quelli più esperti che hanno già vinto e vissuto l'aria della Champions. Solo così puoi cercare di vincere".

Su Mirettie il paragone con Marchisio: "Secondo me andranno valutati, perché sappiamo bene che la realtà bianconera è ben diversa da quella delle piccole squadre. Qualcuno rimarrà sicuramente, per me il reparto in cui c'è più bisogno è il centrocampo. Nella Juventus, in realtà, sono già presenti molti giovani come de Ligt e Locatelli che ormai, per forza di cose, sono già considerati dei veri e propri veterani. Marchisio, oltre ad aver fatto la storia della Juve, era già un talento da giovanissimo; Miretti invece è un buonissimo giocatore e anche Fagioli, che ha fatto benissimo alla Cremonese, potrebbe avere una chance. Lui si è imposto alla Cremonese, è cresciuto a livello mentale perché quando lotti per vincere il campionato non è la stessa cosa di quando giochi per la salvezza. Sono i due indiziati a rimanere in prima squadra, sono ragazzi seri e per me possiedono la testa giusta per poter crescere accanto ai campioni".