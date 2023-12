Giannichedda: “Juve, il Frosinone potrebbe essere più cauto del solito”

Il Frosinone ci ha abituato a far vedere un calcio brillante e propositivo, poi bisognerà vedere come Di Francesco preparerà il match. Anche perché potrebbe esserci il rischio di subire i contropiedi di Chiesa, quindi potrebbe optare per un match più guardingo.

I ragazzi della Juve in prestito al Frosinone? Mi aspetto una buona partita da questi ragazzi, in primis perché sono tesserati del Frosinone e poi perché vorranno dimostrare di essere da Juve. Credo che vorranno mettere in difficoltà la dirigenza e l'allenatore, in modo da convincerli a puntare su di loro l'anno prossimo: Kaio è tornato al gol nell'ultimo weekend e sta lavorando per tornare in piena forma, Soulé è tra i più performanti della nostra Serie A per gol e assist".