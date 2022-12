Giammarva: “Caso Juventus? Bisogna aspettare la fine dell’indagine”

Giovanni Giammarva, esperto di bilanci, ha detto la sua sul caso Juventus, parlando anche delle possibili pene per i bianconeri.

Giovanni Giammarva, esperto di bilanci delle società, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW. Ecco le sue parole sulla Juventus: "Stiamo parlando di un’indagine. Poi ci saranno le deduzioni fatte da accusa e difesa, per cui tutto ciò che si dice e scrive deve essere attentamente valutato. Ci penseranno i magistrati che hanno le competenze per poterlo fare. Ricordiamoci che i bilanci delle società devono essere redatti secondo il dettato del codice civile ma per quelli riferiti alle società calcistiche si deve tenere conto delle raccomandazioni contabili della FIGC e del piano dei conti unificato. Le regole imposte dalla FIGC sono comunque di grado inferiore rispetto al codice civile al quale tutte le aziende devono sottostare.