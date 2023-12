Giacomazzi: “Scudetto? L’Inter è una squadra molto forte”

Guillermo Giacomazzi, ex calciatore, ha detto la sua sulla lotta Scudetto tra l'Inter e la Juventus, toccando diversi temi.

Guillermo Giacomazzi , ex calciatore del Lecce, ha detto la sua a Sportitalia sulla lotta Scudetto. Ecco le sue parole sulla sfida tra l' Inter e la Juventus per il Tricolore: "L’Inter è una squadra fortissima.

Anche le poche volte che non vince, la squadra avversaria solitamente ha sofferto tanto per portarle via punti. E’ compatta, intensa, qualitativa.