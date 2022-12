Giaccherini: “Juve non si faccia influenzare dalle vicende extra campo”

Archiviato ormai il Mondiale , con il trionfo dell' Argentina di Di Maria e Paredes , sta per tornare il campionato. La Serie A riprenderà il 4 gennaio, quando la Juventus affronterà in trasferta la Cremonese . La squadra di Allegri , nell'ultima parte prima della sosta si era ritrovata e aveva risalito la classifica. Con una striscia di sei vittorie consecutive , tutte senza subire gol, i bianconeri avevano raggiunto il terzo posto , a due punti dal Milan secondo.

In vista della ripresa, Emanuele Giaccherini ha detto la sua, intervistato a 1 Football Club su 1 Station Radio. Le sue parole sulla Vecchia Signora: "Per quanto concerne la Juve, aveva raggiunto equilibrio e continuità nell'ultimo mese prima della sosta. La squadra deve chiudersi in un guscio e non lasciarsi influenzare dalle vicende extra-calcistiche. Soltanto in questo modo i bianconeri possono raggiungere i loro obiettivi".