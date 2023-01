Giaccherini ricorda Tavecchio: “Giocavamo a biliardo e con le bocce”

Nella notte è venuto a mancare all'età di 79 anni Carlo Tavecchio . L'ex presidente della FIGC da qualche giorno era ricoverato in un ospedale brianzolo. Tavecchio fu in carica al vertice della Federcalcio dall'agosto del 2014 al gennaio del 2018 . Dopo la mancata qualificazione dell’Italia guidata dal CT Ventura al Mondiale 2018, si dimise dalla sua carica. Il 9 gennaio del 2021 a 77 anni era diventato presidente della LND Lombardia , il comitato regionale dei dilettanti che aveva guidato in precedenza fino al 1999.

Gli piaceva tanto giocare giocare a biliardo e con le bocce e giocavamo tantissimo anche dopo gli allenamenti tutti insieme in ritiro a Montpellier. Abbiamo fatto tantissime partite, scherzavamo, ridevamo... quindi era anche un modo giocoso per sdrammatizzare un po’, per assorbire l’ansia, la pressione che avevamo in quella in quella manifestazione".