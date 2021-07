Giaccherini: “Chiellini è il pilastro della Nazionale”

L'ex bianconero ha parlato

Mancano poche ore ormai al fischio di inizio tra Belgio e Italia, in quella che sarà una sfida decisiva per accedere alle semifinali dell'Europeo. Gli Azzurri potranno contare sul recupero di Giorgio Chiellini che, con ogni probabilità giocherà al fianco di Bonucci. Ad analizzare quello che sarà il big match contro i belga è stato l'ex bianconero Emanuele Giaccherini che, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Giornale.

"Un avversario tosto che però ha dei punti deboli. Dico che dovremmo sfruttare le qualità e capacità delle nostre fasce con la sovrapposizione dei due terzini, ma non solo. Altro reparto che verrà utilizzato tantissimo e messo a dura prova sarà il centrocampo dove noi abbiamo giocatori di grandissima qualità come Verratti e Jorginho tra i tanti. Recupero Chiellini? Giorgio è un pilastro di questa nazionale ed è un giocatore che se sta bene può essere fondamentale. Ha maturato tanta esperienza nel corso della sua carriera e credo che la sua presenza in campo contro il Belgio possa tranquillizzare i nostri e rendere la vita difficile a Lukaku. Chi può essere decisivo? Abbiamo tantissimi giocatori capaci di grandi giocate. Tutti potrebbero trovare la via della rete, ma se proprio devo fare dei nomi dico Chiesa e Insigne. Possiedono tecnica, passo e una facilità di andare in rete che li porta ad essere considerati gli uomini chiave di questa partita".