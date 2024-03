Ghoulam: “Napoli-Juventus è la partita. Azzurri in ripresa”

Intervistato a La Gazzetta dello Sport, Faouzi Ghoulam ha parlato della prossima partita del Napoli contro la Juventus. Ecco le sue parole: "È LA partita, in maiuscolo. Per la città è la più sentita. Può essere, sempre e in ogni momento, la partita del riscatto: sportivo, ma non solo. Oggi può rappresentare una svolta per la rincorsa Champions della squadra. Col Sassuolo abbiamo rivisto un Napoli brillante".