Ghirelli: “I costi per l’energia gravano sui Club. Situazione gravissima”

Dopo il raggiungimento dei playoff nazionali dello scorso anno, la Juventus Next Gen ha iniziato molto bene il campionato 2022-23. Nella prima giornata del Girone A di Serie C, la squadra guidata da mister Massimo Brambilla ha battuto per 2-0 il Trento allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, grazie ai gol di Iling e Pecorino. Il prossimo impegno è in programma venerdì, con la trasferta a Pordenone. Ma la categoria non sta vivendo un momento facile. La crisi energetica, causata dalle sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina, sta mettendo in difficoltà molte realtà. E tra queste ci sono diverse società di calcio. Di questo ha parlato il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, ai microfoni di TGCOM24.