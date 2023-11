Gesto d’amore verso la Juve: in chiusura il quarto rinnovo fino al 2028

Federico Gatti, Manuel Locatelli, Nicolò Fagioli e ora anche Gleison Bremer. La scadenza dei contratti del difensore italiano e dei due centrocampisti, come detto, è stata prolungata per tutti fino al 2028 (con relativo adeguamento economico). Lo stesso destino che toccherà anche a Bremer. Quello del difensore brasiliano, secondo quanto raccolto da TMW, è infatti il prossimo in agenda per la Juventus: ci sono sensazioni positive per arrivare alla fumata bianca.