Il gestaccio di Dzeko in realtà è doppio: la ricostruzione. Aperta un’indagine

Continuano ad esserci strascichi dopo il fischio finale del derby d'Italia, dopo le multe per le società ci sono altri possibili provvedimenti

Juventus-Inter potrebbe essere stata la partita della svolta per i bianconeri. L'obiettivo è chiudere il 2022 con altre due vittorie contro Verona e Lazio per programmare il ritorno sui campi a gennaio con maggiore serenità. Il Derby d'Italia, tuttavia, sembra non essere finito del tutto. Ci sono ancora strascichi importanti.

Vi abbiamo raccontato delle multe inflitte ai due club per i cori rivolti rispettivamente a Dusan Vlahovic e ad Edin Dzeko. Mentre il numero 9 bianconero non ha mostrato alcun segno di reazione, il bosniaco si è lasciato andare ad un gestaccio che potrebbe non rimanere impunito. La Procura della Figc ha aperto un fascicolo nei confronti del centravanti nerazzurro che ha mostrato gli attributi alla Curva bianconera per rispondere ad alcuni cori discriminatori. Di seguito le immagini:

Premesso che ne escono male tutti, perché cori di quel tipo non sono mai giustificabili. Non ha sottolineato quasi nessuno da quando sono partiti gli insulti degli juventini nei confronti di Dzeko. L'attaccante interista ha aggredito verbalmente un raccattapalle dello Stadium, dandogli del figlio di p*****a, semplicemente perché invece di dare la palla a lui, il ragazzo l'ha consegnata a Szczesny. Ripetiamo, i cori del pubblico bianconero sono da condannare. Ma lo stesso vale per i comportamenti dell'ex Roma. Stupisce che un calciatore della sua esperienza si sia lasciato andare ad un gestaccio di questo tipo.