Gerry Scotti: “La Juve non muore mai”

Il noto conduttore televisivo ha rilasciato delle dichiarazioni

La Juve va a caccia della prima vittoria stagionale in campionato e per farlo dovrà riuscire ad espugnare il campo dello Spezia nella sfida di domani. Il big match contro il Milan infatti non ha portato l'esito sperato, lasciando invariato il distacco in classifica tra i bianconeri e i rossoneri, ora sotto di due punti dalla testa della classifica guidata dal Napoli di Luciano Spalletti.

Ora, il problema maggiore sarà proprio quello di scalare posizioni in classifica ed entrare almeno tra le prime quattro nel minor tempo possibile. Classifica che è stata definita come 'falsata' dal grande conduttore televisivo Gerry Scotti, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato sia della super sfida di domenica sera, sia del momento di forma dei bianconeri.

"Col pareggio mi sono sentito meglio, prendere il gol all'inizio non è stato bellissimo. Va benissimo così, con la Juve un punto in preventivo a Torino ci stava. Sono le prossime due gare in cui dobbiamo portare a casa 6 punti. Juve da temere? Non muoiono mai, quei due punti in classifica sono falsi, ti giri un attimo e diventano 12. La Juve c'è".