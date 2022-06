Nations League, Germania-Italia: le formazioni ufficiali

Tra poco più di un'ora la Nazionaleitaliana scenderà in campo per l'ultima gara della sessione di giugno. Gli azzurri affronteranno la Germania, nella quarta giornata del gruppo A3 della Nations League. Le due squadre si sono già sfidate nella prima giornata, ed in quel caso la partita finì 1-1. Adesso i ragazzi di Mancini sono in testa al girone con 5 punti, mentre i tedeschi sono terzi a tre punti. Questo incontro potrebbe cambiare radicalmente le sorti del girone, che comunque è molto equilibrato.