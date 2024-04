Gerli: “Juventus? Chiesa non è assolutamente un problema”

Fabio Gerli, allenatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: "E' sempre la solita storia. La squadra di Allegri, dopo che ha tenuto botta all'Inter, ha avuto una flessione che si porta ancora dietro. Nel secondo tempo a tratti ha anche schiacciato il Milan ma è molto lontana dalla Juve vista nella prima parte di campionato. Leao? Sarà fondamentale sapere chi sarà il nuovo tecnico. Però Leao è un giocatore che se si esprime al meglio può cambiare le sorti di una squadra. Ha mezzi eccezionali e determina molto. Più delle volte però è stato abulico in questa stagione. La Juve meglio senza Chiesa? Assolutamente no. Quando la Juve riparte, Chiesa ha un'importante rilevante. Forse ha difficoltà se non ha del campo da sfruttare".