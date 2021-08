Georgina: pronta la serie tv Netflix sulla compagna di CR7

La showgirl ha postato

La Juventus si sta allenando alla Continassa in vista dell'inizio della prossima stagione, con i bianconeri che sono attesi domenica dalla sfida contro il Barcellona valevole per il Trofeo Gamper, che per la prima volta vedrà scontrarsi anche le formazioni femminili delle due squadre. Dopo la trasferta in Catalogna i bianconeri saranno attesi il 14 agosto dall'ultima amichevole pre campionato contro l'Atalanta, a cui poi la settimana dopo farà seguito l'esordio contro l'Udinese. I bianconeri si stanno quindi preparando alla nuova stagione, con un Cristiano Ronaldo che dovrà, insieme agli altri senatori, guidare la squadra alla vittoria.