Intervistato da Sportweek l'ex Milan George Weah ha parlato del trasferimento del figlio Timothy in bianconero: "Non ho mai nascosto il mio amore per la Juve, neppure quando giocavo nel Milan, che pure consideravo un’altra famiglia. La mia seconda famiglia calcistica dopo il Monaco. Ma mi sono innamorato della Juve di Platini e non posso farci niente".