Gentile: “Uno come Dybala non si può lasciare andar via così”

L'ex bianconero ha parlato

TORINO - Claudio Gentile, ex bianconero, ha parlato ai microfoni di TMW Radio circa il momento della Juventus in campionato affrontando anche il tema della permanenza di Paulo Dybala. Queste le sue parole: "La mia idea è piuttosto chiara: la Juventus deve confermarlo in ogni modo. Uno come Dybala, col suo talento, non si può lasciare andar via così. Se il suo rendimento stagionale può incidere sulle valutazioni? Non scordiamoci che è stato un anno decisamente particolare per via della pandemia che ha lasciato strascichi sia sui giocatori che sulle società. Ma nonostante tutto Dybala deve restare alla Juventus perché sono convinto che il prossimo anno tornerà a giocare come sa. Se fare uno sforzo economico per assecondarlo sulle richieste di ingaggio? Il tema economico lo lascio alla società e ai dirigenti. Io dico solo che tecnicamente un elemento del genere è troppo importante per le sorti di una squadra. Questo è stato un anno da dimenticare ma il prossimo anno ripartirei proprio da lui. Se uno scambio con Icardi del PSG mi farebbe cambiare idea? Servirebbe capire i dettagli dell'eventuale accordo, l'eventuale convenienza. Se è particolarmente vantaggioso magari sì. Ma sotto l'aspetto puramente tecnico un cambio Dybala-Icardi per me sarebbe una perdita".