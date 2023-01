Gentile: “Venerdì i dettagli faranno la differenza. Milik senza infortuni…”

Il giornalista di Sky Sport ha parlato della situazione della Juventus, in vista della grande sfida con il Napoli nella prossima giornata

redazionejuvenews

Dopo aver ottenuto l'ottava vittoria di fila in campionato contro l'Udinese, la Juventus si prepara alla sfida contro il Napoli. Il big match, in programma venerdì sera al Diego Armando Maradona, sarà fondamentale per la lotta Scudetto: in caso di vittoria infatti i bianconeri si porterebbero a -4 dal primo posto della squadra di Spalletti.

Riccardo Gentile, voce di Sky Sport, ha detto la sua sul momento della squadra di Allegri: "Non era così scontato che la Juve potesse immediatamente trovare delle risposte dopo l'addio di Chiellini. Ma sette gol subiti sono pochissimi e il rendimento della retroguardia è sempre stato accettabile. Dall'altro lato la squadra segna poco: nelle ultime partite è bastato per vincere. Ma segnare poco può essere sintomo di poca precisione oppure di poca creazione. Il caso della Juve è il secondo. Se guardiamo il Napoli sotto quest'aspetto, non c'è storia. I dettagli faranno la differenza anche venerdì".

Nella partita di venerdì ci sarà il ritorno a Napoli di Milik: "Non ha mai affrontato il Napoli da ex e rimettere i piedi al Maradona a distanza di due anni e mezzo credo che sarà per lui emozionante. Senza i problemi al ginocchio sarebbe diventato uno dei migliori al mondo".