Gentile: “La Juventus è abituata a queste botte, ma sarà difficile”

Claudio Gentile, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla situazione della Vecchia Signora, parlando di Allegri.

redazionejuvenews

Claudio Gentile, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sulla situazione complicata dei bianconeri dopo la penalizzazione: "Non conosco io personalmente il carattere di Bonucci e degli altri giocatori della Juventus. Vedremo come reagiranno fin dalla partita di domani contro l’Atalanta. Però sono benissimo a conoscenza della storia, dello spirito e del dna della Juventus. La Vecchia Signora da sempre è abituata a uscire più compatta e rafforzata da queste “botte” pesantissime. Sarà difficile, ma spero e mi aspetto una grande reazione da parte di tutti. Allenatore, giocatori e staff. E spero che la reazione sia immediata.

Non ha bisogno dei miei consigli, Massimiliano. Parliamo di un allenatore esperto e vincente. Io attaccherei la classifica aggiornata con la penalizzazione di quindici punti dentro lo spogliatoio, in modo che tutti i giocatori la possano vedere bene ogni giorno. Vedersi dietro a tante squadre, e non nel posto che si è meritato sul campo a suon di vittorie grazie alla risalita pre Napoli, deve essere una molla per tutti.

La nuova classifica deve pungere l’orgoglio dei giocatori. Adesso dovranno dare ancora di più, sia in allenamento che in partita. Dovranno restare più compatti e ancora più isolati da tutto quello che non riguarda il calcio per tornare nel posto guadagnato sul campo in questi mesi".