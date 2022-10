Gentile: “Juve deludente, ma i campioni nella rosa ci sono. Sul ritiro…”

Claudio Gentile, ex difensore della Juventus, ha analizzato il momento negativo del club bianconero, parlando di Allegri e del ritiro.

redazionejuvenews

Claudio Gentile, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Il Messaggero, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole: "La Juve è deludente, non riesce a portare a casa la vittoria negli appuntamenti decisivi. Ora ha bisogno di una reazione per recuperare un minimo di fiducia. Intanto deve ritrovare se stessa. Sfruttando il ritiro per tornare sul pezzo. Da lì si può iniziare a costruire, individuando problemi e soluzioni. In squadra ci sono campioni di alto livello. Ma stanno giocando ben al di sotto delle loro potenzialità".

Sulla stagione attuale: "Quando la Juve non lotta per il vertice è un’annata fallimentare, le responsabilità sono di tutti, ma credo che Allegri possa ancora recuperare il gruppo. Il Torino parte favorito, per i bianconeri potrebbe essere la svolta. Allegri? Un allenatore cerca sempre di trovare la soluzione per tornare in linea, Max ha la volontà di dimostrare che ha la squadra in mano. E’ compito suo riportare questa Juve ai livelli che le competono".

Sul ritiro, visto che i bianconeri hanno preso questa scelta: "Io ne ho fatti di ritiri, ma non punitivi. E’ una decisione che può risolvere alcune dinamiche, e aumenta la sintonia: noi avevamo bisogno di ritrovarci. Ed eravamo tutti d’accordo. Non è normale che alcuni giocatori contestino la scelta imposta da Allegri: non capiscono che a volte può essere utilissimo".