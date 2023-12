Genoa-Juve, Rocchi ammette: “Il tocco di Bani era rigore. Malinovskyi? Rosso”

Sul tocco col braccio di Bani ha detto: "Non è che il ginocchio sana il resto dell’azione. Mi concentrerei sull’approccio del giocatore col braccio. Fosse intervenuto col braccio rigido per noi non avrebbe avuto nessun effetto e nessun effetto sulla decisione. Loro si concentrano sulla deviazione, che per me non è sufficiente a far dire che non è rigore. Se si parla del tipo di approccio che ha il giocatore sul braccio, addirittura a togliere, può essere sopportabile. Vi avevo già accennato che è più rigore che no tanto per essere chiari. La differenza vera, qui lo preciso, è che la deviazione diventa fondamentale se cambia radicalmente direzione. Se voi mi chiedete delle due decisioni preferisco più rigore che no. Poi non c’è il 100% di intervento Var, ci sono considerazioni che ci portano ad essere soggettivi. Il fallo di mano è interpretazione soggettiva. Braccio largo e rigido è sempre rigore, ma non è facile catalogare gli episodi nella stessa maniera. Non riusciamo a prendere la stessa decisione".