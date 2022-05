Juve, Allegri: “Dispiace per la sconfitta. Vlahovic? Oggi mi è piaciuto”

Al termine del match contro il Genoa l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn

Al termine del match contro il Genoa l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Dispiace per la sconfitta, abbiamo lasciato tre punti sul campo. Avevamo perso solo contro l'Inter nel girone di ritorno. Dispiace perchè abbiamo avuto tante occasioni ma se non la butti dentro poi ci sta prenderlo. Stasera mi è dispiaciuto perdere, ma abbiamo vinto partite al 93esimo, oggi abbiamo perso".

"Anche oggi c'è stato un momento in cui il Genoa era in difficoltà e noi abbiamo sempre cercato di andare a fare gol - ha continuato Allegri. Non siamo mai andati a controllare la partita, ma senza Arthur, Miretti e Paulo è difficile. Giocando in contropiede è normale che se non segni, l'azione dopo prendi un contropiede a tua volta".

Su Dybala ha aggiunto: "Stasera Paulo ha fatto una buona prestazione ha fatto bene, ha grande qualità tecnica ma non lo scopriamo oggi. In panchina in Coppa Italia dopo le voci dei giorni scorsi? Assolutamente no".

Su Kean: "Moise sta bene fisicamente, ha gamba. Da esterno ha più spazio per attaccare la porta. Spalle alla porta ha qualche difficoltà in più. Sono contento di quello che sta facendo".

Poi su Miretti: "Non so mercoledì se giocherà ma anche oggi ha fatto una partita di un livello tecnico importante. Sa giocare a calcio e spero che abbia più possibilità di giocare. Ha una tranquillità che non tutti hanno".

Chiosa finale su Vlahovic: "Vlahovic ha fatto una partita tecnicamente più pulita, una delle migliori che ha fatto ultimamente. Deve stare più sereno, glielo dico tutti i giorni. L'importante è fare una bella prestazione, non deve segnare sempre. Non deve abbattersi se rimane a secco. Sfida tra me e Vlahovic? Ho vinto io perchè ho deciso che l'ultimo era l'unico che contava".