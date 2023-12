Genoa, Bani: “Juve davvero forte. Vogliamo replicare gli ultimi precedenti”

Raggiunto dai microfoni dei giornalisti ai margini della festa di Natale tenuta per le giovanili del Genoa, ha parlato il difensore dei rossoblù Mattia Bani. Il giocatore ha risposto alle domande sulla prossima sfida di campionato alla Juventus. Ecco le sue parole: "Sarà una partita molto difficile, la Juve è al secondo posto e si sta giocando il campionato con l'Inter. Le partite durano 90 minuti, dobbiamo migliorare, abbiamo buttato via dei punti, ma siamo in linea con i nostri obiettivi. C'è da preparala bene per giochiamo contro una squadra davvero forte. Da un punto di vista di motivazioni non c'è bisogno, ma sappiamo di affrontare una squadra forte, ci stiamo preparando per farci trovare pronti".