La Gazzetta su Iling Jr: “L’inglese si è sbloccato. Ora può restare”

"Juventus, si è sbloccato anche Iling Jr. Ora può restare?" scrive oggi La Gazzetta dello Sport in edicola. Iling Junior si è sbloccato a Salerno e il gol di ieri potrebbe cambiare anche il suo futuro. Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile ritorno in Premier League e di un interesse del Monza ma sin qui nulla di concreto. Allegri lo ha difeso e ora, complice il rendimento sottotono di Kostic, l'inglese si candida per avere sempre più spazio. Con il Frosinone, Iling Jr potrebbe partire di nuovo titolare in una partita che sarà cruciale per il cammino dei bianconeri in Coppa Italia.