Gazidis: “Nuovo stadio? Veniamo da una decade in cui la Serie A è stata dominata dalla Juve…”

L'amministratore delegato del Milan ha parlato

Super League? La realtà è che la Premier League oggi è la Super League. Il resto d’Europa deve trovare il modo di stare in piedi e competere in punta di piedi con la Premier League. Allo stesso modo non credo sia salutare che la Juventus domini la Serie A per un decennio o più, stiamo vedendo quella tendenza in Francia, la stiamo vedendo anche in Germania. Non è salutare per la competizione. Futuro? Se tutto ciò che facciamo è guardare indietro a un passato glorioso, rimarremo indietro. È già successo e non succederà ancora. Sono molto ottimista su quello che faremo. E sono molto fiducioso che daremo qualcosa ai club, alla città e alla prossima generazione che li farà sentire orgogliosi essere milanese".