Gazidis attacca i procuratori: “Per avere le cifre che vogliono, giocatori devono andare via a zero”

Il CEO del Milan ha parlato

Fair Play Finanziario? I contatti con la UEFA sono regolari. Gli incontri sono stati posticipati al prossimo anno. Al momento siamo con le regole del FFP, è un periodo di transizione verso un nuovo Fair Play Finanziario. Penso che la UEFA debba ascoltare i club per il nuovo FFP, così da fare il meglio. Rinnovi? Non è mai facile. In passato i calciatori non spingevano per andare in scadenza ma ora sì, oggi la situazione è cambiata. In molti casi la soluzione è andare in scadenza per essere liberi sul mercato e andare via a parametro zero. Oggi, invece, i club operano in maniera responsabile dal punto di vista finanziario. Ma i giocatori e gli agenti pensano come se il covid non ci fosse mai stato.