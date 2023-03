Gavillucci: “Il gol di Rabiot era da annullare, immagini non perfette”

Claudio Gavillucci, ex aribtro, ha detto la sua sul gol convalidato ad Adrien Rabiot nella partita tra Juventus e Sampdoria.

redazionejuvenews

Claudio Gavillucci, ex arbitro, ha detto la sua a TMW Radio sulla questione del gol di Rabiot in Juventus-Sampdoria. Ecco le sue parole: "Rabiot, gol da annullare? Dalle immagini a disposizione c'è poco dubbio, sembra che la prenda col bicipite. Forse il collega in sala VAR non ha avuto le immagini perfette, ma io avrei annullato. Agli occhi dei più è sembrato un colpo di braccio, ma il regolamento dice che se non c'è certezza la decisione non va annullata. Lo stesso Rabiot non ha esultato subito, quindi si è reso conto e anche quello è un indizio. In quel caso poi la volontarietà non entra in gioco, solo il fatto che sbatta sul braccio porta all'annullamento.

Il caso Mourinho? Purtroppo ha intrapreso questa via, è rimasto al 2006, quando allenava all'Inter. Nonostante abbia avuto ragione con Serra, che si è comportato in maniera sbagliata, non giustifica il comportamento tenuto dopo. Ho visto le immagini delle manette e la cosa mi fa vomitare, non è all'altezza dei suoi titoli così. La corte ha fatto bene a confermare le due giornate di squalifica.

L'episodio Kumbulla-Berardi? Dal punto di vista tecnico l'arbitro avrebbe potuto fischiare il fallo in favore della Roma, perché a iniziare la provocazione è Berardi, però ci sono i margini per giustificare Fabbri. Questo nervosismo che si crea nei confronti degli arbitri si trasmette anche ai calciatori e non tutti possono trasformarla in agonismo positivo e succede come Kumbulla. Vuol dire che non c'è serenità. Un pezzo di quel rosso come responsabilità ce l'ha Mourinho".