Gatti: “La mia vita è cambiata tantissimo, voglio restare a lungo”

Federico Gatti ieri è sceso nuovamente in campo nel test contro il Rijeka, dove ancora una volta la Juventusnon ha subito gol, vincendo 1-0 con gol di Kean. Il difensore, intervistato da Dazn, ha parlato di come la sua vita sia cambiata in poco tempo: "Certo, è cambiata tantissimo, anche perché qui bisogna curare ogni singolo dettaglio, sia in campo ma soprattutto fuori, curare ogni singolo momento della propria giornata. E' chiaro che all'inizio ci vuole un po' di tempo, ma con la fiducia che mi stanno dando il mister, la società e i miei compagni, qui si può solo crescere".