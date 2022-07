Gatti saluta il Frosinone: “Vi porterò per sempre nel cuore”

Il difensore bianconero, al suo primo ritiro con la Juventus, ha voluto salutare il club ciociaro, che lo ha lanciato verso il grande calcio.

redazionejuvenews

Questi sono giorni di duro lavoro alla Continassa, per preparare al meglio la prossima stagione. Tra i giocatori in ritiro con la squadra bianconera c'è anche la novità Federico Gatti. La Juventuslo ha acquistato dal Frosinone per 10 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, bruciando il Torino in un derby di mercato deciso al fotofinish, con i granata che sembravano aver chiuso l'affare per poi essere beffati. Il giocatore poi è rimasto in prestito ai gialloblù fino al termine della stagione. Il classe 1998 ha stupito per il grande rendimento avuto in Serie B, che oltre all'interesse bianconero, gli è valso anche la convocazione di Mancini in Nazionale, dove ha esordito contro l'Inghilterra in Nations League.

L'inizio della sua carriera è stata una graduale scalata, con una gavetta che lo ha forgiato. Nel 2018 era in Eccellenza, dove ha vinto il campionato a Verbania, giocando in Serie D l'anno successivo. Nel 2020 l'approdo in Serie C, con la Pro Patria. Solo in questa stagione è arrivato a esordire in Serie B, a 23 anni. Ma, una volta entrato in campo, è diventato subito una certezza per il tecnico gialloblù Fabio Grosso. Partita dopo partita, ha accumulato prestazioni di primo livello e le attenzioni di diversi club in Serie A. Oltre alla qualità difensiva, il centrale ha mostrato anche un buon feeling con la porta avversaria: 5 gol in 35 partite nella scorsa stagione.

Il difensore, con un post sul suo profilo Instagram, ha voluto salutare il Frosinone, che lo ha lanciato nel grande calcio. Queste le sue parole: "È arrivato il momento dei saluti dopo solo un anno in Ciociaria. Un anno che mi ha dato tanto a livello calcistico e soprattutto a livello umano.

Voi tifosi mi avete fatto capire l’amore per questi colori e per questa terra ed io ho solamente cercato di ripagarlo dando tutto me stesso in ogni allenamento, in ogni partita fino all’ultimo giorno che ho vestito questa maglia! Vi porterò per sempre nel cuore.

A tutto lo staff, ai magazzinieri, a tutti coloro che lavorano dietro le quinte, al direttore Angelozzi, a Mister Grosso ed ad ogni mio singolo compagno, ci tengo a dire che avrete un posto speciale nel mio cuore.

Farò per sempre il tifo per voi".