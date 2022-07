Gatti: “La mia vita è stata stravolta. Questo è un top club europeo”

Una delle novità di questa preparazione precampionato in casa bianconera è stata la presenza di Federico Gatti. Il difensore classe 1998 era stato acquistato dal Frosinone nel mercato di gennaio, restando in prestito nel club gialloblù. Dopo una grande stagione in Serie B e l'emozione del debutto con l'Italia di Roberto Mancini, ora sta vivendo i suoi primi momenti da giocatore della Juventus. Il centrale, intervistato ai microfoni di JTV, ha espresso le sue emozioni: "Questa è un'esperienza enorme, fin dal primo giorno in cui sono arrivato. Imparo ogni giorno qualcosa di nuovo, è fondamentale per la mia crescita. Adesso giocheremo le prime partite, non vedevo l’ora anche perché ce la vedremo con squadre molto forti.