Gatti: “Il gruppo? Una delle chiavi più importanti. Tanto da lavorare”

Ecco le parole di Federico Gatti dal ritiro. Nella sua intervista a Tuttosportha detto: "Il gruppo è una delle chiavi più importanti. Non vediamo l’ora che sia il 20 agosto per ricominciare a giocare in campionato. C’è tanto da lavorare, dobbiamo farci trovare pronti, l’annata scorsa è stata lunga. Cosa non dobbiamo fare? So che dobbiamo lavorare di più per migliorare la classifica dell’anno scorso, dobbiamo imporci di migliorare giorno dopo giorno. Sarà difficile, le squadre della Serie A si sono rinforzate molto, ma noi siamo la Juve e dobbiamo migliorare la classifica e tornare a vincere al più presto. Indossare la maglia della Juve è un onore importante giorno dopo giorno, dentro e fuori dal campo. In allenamento c’è sempre tensione alta, bella e stimolante".