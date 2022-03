Gatti: “La fatica mi piace. Niente paragoni con Bonucci e Chiellini”

Il difensore, acquistato dalla Juventus nel mercato di gennaio e poi lasciato al Frosinone in prestito, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

La grande stagione del classe '98 in Serie B con il Frosinone ha attirato le attenzioni di un club prestigioso come la Juve: "È stato molto piacevole, un segno di riconoscenza che ti cambia la vita. L'ho provato firmando per la Juve ma ancora non me ne sono reso conto. Qualcosa comunque è cambiato. Mio nonno è tifoso del Toro, non glielo avevo detto che avrei firmato per la Juventus, ma quando mi ha visto è scoppiato in lacrime per la gioia. Non voglio neanche paragonarmi a Bonucci e Chiellini: hanno fatto più di 400 presenze in Serie A, per loro sarebbe un insulto. Se avrò la possibilità di andare alla Juve cercherò di prendere il meglio da entrambi e da tutto il mondo bianconero".