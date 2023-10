Gatti: “Gli errori fortificano: ho subito alzato la testa. Si cresce così”

Ecco le parole del difensore bianconero dopo lo 0-0 di Bergamo: "Partiamo dalla gestione dei minuti finali: nell'ultimo quarto d'ora siamo arrivati un po' stanchi. Dietro non possiamo sbagliare e non possiamo permetterci cali di attenzione come contro il Sassuolo. Dopo l'errore di Reggio Emilia mi hanno dato tutti tanta fiducia devo dire. Non sono stato contento di ciò che è accaduto, ma vi dico che è dagli errori che cresci. Non mi ha 'ucciso' mentalmente, anzi. Gli ultimi 10' contro il Sassuolo eravamo davvero stanchi. Io e 'Tek' abbiamo fatto un percorso di crescita: si cresce anche passando da queste cose. Abbiamo subito alzato la testa cercando di capire le cause, come lo scorso anno a Monza. In questo modo poi cresci ancora di più. Nel gruppo ci sono state battute, io per primo 'mi sono preso in giro da solo'. Stasera era difficile andarli a prendere stasera perché giocavano sull'uno-due. Era meglio aspettarli anche se ci hanno messo in difficoltà. Bergamo è un campo difficilissimo: il punto è un ottimo risultato per noi. L'anno scorso giocando ogni tre giorni è stato più faticoso. In settimana lavoreremo al massimo: arriviamo al derby così."