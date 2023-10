Gasperini: “Oggi poteva starci la vittoria ma stiamo crescendo”

Ecco le parole del tecnico dell'Atalanta nel post partita . Le sue dichiarazioni dopo il pareggio al Gewiss Stadium: "Bicchiere mezzo pieno? Sì, indubbiamente. Abbiamo fatto un'ottima gara e siamo cresciuti nel finale, abbiamo avuto anche delle occasioni per vincerla. Ci dispiace perché poteva starci la vittoria oggi . Al di là del risultato abbiamo maturato una bella consapevolezza. Siamo stati compatti e poi i giocatori che sono entrati mi hanno dato risposte positive. Solidità diversa rispetto all'anno scorso? Diciamo che ormai giochiamo da tanto tempo insieme e abbiamo aggiunto Kolasinac e recupereremo Palomino a breve. Bene sul piano realizzativo anche. La squadra è cresciuta nelle ultime settimane e può far bene anche in partite come questa" .

E poi: "Sì ci è mancato solo il gol. Son contento dell'atteggiamento. Adesso tornerà anche Scamacca che poteva darci soluzioni diverse in partite come questa. Ho rivisto bene Muriel, ma anche Pasalic. Abbiamo fatto un salto di qualità oggi nella convinzione. Obiettivo Champions? Il campionato è molto equilibrato, adesso non ha senso mettere obiettivi di questo tipo. Stiamo cercando gli assetti migliori e di allargare la rosa. Poi se ci sarà di raggiungere il 4° posto la possibilità ben venga. Ederson? Deve crescere, lui è un ragazzo che veramente fa tanta quantità nel campo: per crescere deve trovare anche qualche gol, è nelle corde di ogni centrocampista. Ha anche un discreto tiro, non come Koopmeiners e De Roon, ma ce l'ha. Si fissa sempre con quel tiro a giro, però imparerà. L'impegno europeo a Lisbona? Magari poterci potare i nostri tifosi in giro sempre con noi. Speriamo: a Lisbona ci sarà una bella rappresentanza comunque".